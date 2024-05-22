Размещаем розетки в кухне правильно: рекомендации от специалистов, фото

О том, насколько важно при организации эргономики кухонного помещения уделять внимание предварительному планированию разводки водоснабжения, электропроводки и размещения кухонного гарнитура, можно прочитать во многих статьях.
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