Первая ракетка мира Арина Соболенко опубликовала новые фото с отдыха в Греции — с женихом и в бикини

Первая ракетка мира Арина Соболенко продолжает отдыхать в Греции. В инстаграме* теннисистка выложила новые фотографии, на которых предстала вместе со своим женихом, 37-летним бразильским бизнесменом Георгиосом Франгулисом, и в бикини.