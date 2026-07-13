Первая ракетка мира Арина Соболенко опубликовала новые фото с отдыха в Греции — с женихом и в бикини

Первая ракетка мира Арина Соболенко продолжает отдыхать в Греции. В инстаграме* теннисистка выложила новые фотографии, на которых предстала вместе со своим женихом, 37-летним бразильским бизнесменом Георгиосом Франгулисом, и в бикини.
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