Захарова: просьба Лаврова оставить его в покое на СМИД ОБСЕ адресована фотографу

РИАМО - 5 дек. Фраза главы МИД РФ Сергея Лаврова «Оставьте меня в покое» во время выступления на заседании СМИД ОБСЕ в Скопье была адресована фотографу от организации, пояснила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» на «России 1».