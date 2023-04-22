Публикация секретных документов США в Discord шла с февраля 2022 года — NYT

Публиковать секретную информацию военнослужащий Национальной гвардии США Джек Даглас Тейшейра, который подозревается в утечке секретных американских документов, предположительно начал еще с февраля 2022 года, сообщает 21 апреля The New York Times.
Публиковать секретную информацию военнослужащий Национальной гвардии США Джек Даглас Тейшейра, который подозревается в утечке секретных американских документов, предположительно начал еще с февраля 2022 года, сообщает 21 апреля The New York Times.
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