Спорт и диета

21 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Валеев
    автор нагородил огород. а в итоге что автору надо то и каким образом так и не ясно. так можно и про америку нагородит...О власти. Почему ...
  • Светлана Светик
    Кто сказал, что "людям вкалывают настоящий живой viрус"? С чего вы взяли, что именно сама вакцина причина заразности...Очень странное за...
  • Татьяна Бушмелева
    Не поняла почему автор употребляет слово "ф@кцинированные"? То есть для него вакцинированные перешли в разряд постыдн...Очень странное за...

Как наш мозг может помочь сам себе и предотвратить процессы старения: Нейрогенез швейцарских ученых

Как наш мозг может помочь сам себе и предотвратить процессы старения: Нейрогенез швейцарских ученых

Здравствуйте, дорогие читатели! Швейцарские нейробиологи и нейрохирурги современности в недавних исследованиях убедились, что у взрослых людей появляются новые нервные клетки, вопреки закоренелому убеждению, что нервные клетки не восстанавливаются.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх