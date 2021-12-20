Как наш мозг может помочь сам себе и предотвратить процессы старения: Нейрогенез швейцарских ученых

Здравствуйте, дорогие читатели! Швейцарские нейробиологи и нейрохирурги современности в недавних исследованиях убедились, что у взрослых людей появляются новые нервные клетки, вопреки закоренелому убеждению, что нервные клетки не восстанавливаются.