Телефон у уха не приводит к опухолям мозга

Международное исследование, которое провели ученые из Каролинского университета, показало, что длительное использование телефона (разговоры по нему, когда он прислонен к уху), не повышает риск развития опухолей головного мозга.
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