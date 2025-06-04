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Вечерний Новосибирск

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Маму пострадавшего мальчика затравили после стрельбы на Родниках

Маму пострадавшего мальчика затравили после стрельбы на Родниках

Объектом критики в обсуждениях и соцсетях стала мама пострадавшего на детской площадке ребенка. Мальчик, которому выстрелили в глаз из игрушечного пистолета, жалуется на постоянную головную боль и жжение в глазу.

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