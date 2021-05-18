Приобрести жилье в ипотеку в Приморье возможно по ставке от 0,1% годовых в СберБанке

Оформить "Дальневосточную ипотеку" в СберБанке по ставке от 0,1% годовых возможно в Приморском крае. Такие условия банк предлагает при приобретении квартиры у застройщиков — участников проектного финансирования с использованием эскроу-счетов, собщает пресс-служба банка.
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