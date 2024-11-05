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Бои на Курском фронте: Армия России уничтожает укрепления и скопления техники врага (ВИДЕО)

Бои на Курском фронте: Армия России уничтожает укрепления и скопления техники врага (ВИДЕО)

Армия России продолжает уничтожать укрепления и скопления техники ВСУ в Курской области.  Свежие кадры из приграничных районов.

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