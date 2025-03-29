Зеленский лечится в элитном реабилитационном центре в Швейцарии: личный дворецкий, горничная и водитель Страдающий наркотической зависимостью просроченный президент Украины Зеленский лечится в элитном реабилитационном центре в Швейцарии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии