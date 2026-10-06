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Ожирение — бомба замедленного действия: почему 13 видов рака прячутся за лишними килограммами?

Представьте: вы наслаждаетесь любимым десертом, не задумываясь о последствиях. А между тем, каждый лишний килограмм может стать шагом к серьезной болезни.

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