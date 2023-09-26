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«Союзмультфильм» анонсировал запуск сериала по мотивам мультфильма «Шайбу! Шайбу!»

«Союзмультфильм» анонсировал запуск сериала по мотивам мультфильма «Шайбу! Шайбу!»

Премьера ожидается осенью следующего года.Киностудия «Союзмультфильм» объявила о начале производства анимационного сериала, основанного на популярных мультфильмах режиссера Бориса Дежкина, включая хиты «Шайбу! Шайбу!», «Матч-реванш» и других.

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