Драгалин выражает надежду, что ее семья не попадет в ситуацию, подобную той, в которой оказался другой судья

Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин заявила в интервью, что надеется, что ее семье не придется пройти через подобное испытание, как родителям магистрата Иона Киртоакэ, которые были заслушаны комиссией по предварительной проверке.
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