Лучшим в конкурсе профессионального мастерства офицерского состава МЧС России признан офицер Академии гражданской защиты

Начальник курса командно-инженерного факультета Академии гражданской защиты МЧС России Ахмед Ханарсланов в ходе торжественной церемонии награждения победителей XV Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» был признан лучшим офицером в системе МЧС России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии