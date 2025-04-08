ВСУ пытаются выстроить эшелонированную оборону у Гуева и Горналя

В Курской области украинские военные предпринимают попытки выстраивания эшелонированной обороны в окрестностях населенных пунктов Гуево и Горналь, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
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