Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Мир сталкивается с угрозой надвигающегося пенсионного кризиса

Миру угрожает «пенсионный кризис» из-за увеличения продолжительности жизни людей, вероятно, это приведет к повышению пенсионного возраста, заявил глава инвестфонда BlackRock Ларри Финк в ежегодном письме инвесторам и топ-менеджерам, передает The Telegraph.

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