Был ли эротический массаж во времена СССР?

Эротический массаж — это искусство, которое существует уже тысячи лет, но как обстояли дела с этим видом интимной близости в СССР? Вопрос о том, был ли эротический массаж в Советском Союзе, вызывает интерес у многих, ведь эпоха СССР ассоциируется с жесткой цензурой и консервативными взглядами на сексуальность.
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