“Клипы дешевенькие какие-то стали. Для Веры Голушко самое то”, – украинскую премьеру Веры Брежневой публично разнесли

На прошлой неделе певица Вера Брежнева официально подтвердила свой развод с Константином Меладзе. Однако, несмотря на личные трудности, артистка не собирается сдаваться и радует своих поклонников новой музыкой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- “Мне стыдно за наших артистов и обидно за Пореченкова и Хабенского”, – актер и патриот Александр Михайлов заговорил о наболевшем
- Не прижился: Андрей Макаревич* вместе с семьей экстренно покинул Израиль
- “Во мне кровь еврейская”, – Ксения Собчак прокомментировала события в Израиле, который назвала своей второй Родиной
Свежие комментарии