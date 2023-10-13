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“Клипы дешевенькие какие-то стали. Для Веры Голушко самое то”, – украинскую премьеру Веры Брежневой публично разнесли

“Клипы дешевенькие какие-то стали. Для Веры Голушко самое то”, – украинскую премьеру Веры Брежневой публично разнесли

На прошлой неделе певица Вера Брежнева официально подтвердила свой развод с Константином Меладзе. Однако, несмотря на личные трудности, артистка не собирается сдаваться и радует своих поклонников новой музыкой.

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