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Вкусовые пристрастия связаны со здоровьем мозга

Балансирование диеты лучше всего. Ученые из Китая и Великобритании провели исследование, анализируя данные 181,990 участников из Британского биобанка, чтобы выяснить связь между выбором продуктов питания и когнитивными функциями, психическим здоровьем, состоянием мозга и генетикой людей.

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