ЕС и Великобритания профинансируют грузинские НКО перед местными выборами

Как стало известно RT, правительство Великобритании и финансируемый Евросоюзом фонд планируют выделить средства грузинским некоммерческим организациям в рамках проектов, направленных на «поддержку прав человека» и подготовку к муниципальной избирательной кампании осенью 2025 года.
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