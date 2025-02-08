БлокнотРУ В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Армении, стране, которая была частью Советского Союза, чьи предки вместе с остальными народами СССР сражались против фашизма, происходит вопиющая ситуация.
К 80-летию Победы на деньги Украины армянские неонацисты снесут памятник героям войны
Комментарии
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L
Leonid
...опять плевок... опять утираемся и грозим пальчиком... нехорошо...
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13 час.
Андрей Якобюк
наху. всех поголовно армян на родину, особенно с НАШЕГО ЮГА и Москвы, но только тех кто РОССИЮ не считает своей РОДИНОЙ.
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13 час.
Сергей Иванов
Очередные недоумки! Эти "недалекие" посмотрели бы фильм, который идет сейчас в кинотеатрах "Война и музыка", там как раз про то, как из армянского селения ребята отправились защищать РОДИНУ! Вернулся с войны только один! Вот это были настоящие сыны своей РОДИНЫ! Настоящие защитники! Настоящие патриоты" А вот откуда берутся нынешние шизанутые, вот вопрос!
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10 час.
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