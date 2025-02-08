К 80-летию Победы на деньги Украины армянские неонацисты снесут памятник героям войны

наху. всех поголовно армян на родину, особенно с НАШЕГО ЮГА и Москвы, но только тех кто РОССИЮ не считает своей РОДИНОЙ.

Сергей Иванов

Очередные недоумки! Эти "недалекие" посмотрели бы фильм, который идет сейчас в кинотеатрах "Война и музыка", там как раз про то, как из армянского селения ребята отправились защищать РОДИНУ! Вернулся с войны только один! Вот это были настоящие сыны своей РОДИНЫ! Настоящие защитники! Настоящие патриоты" А вот откуда берутся нынешние шизанутые, вот вопрос!