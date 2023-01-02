Настоятеля Покровского храма канонической УПЦ ранили ножом в Виннице

Священнослужитель Покровского храма получил тяжелые ножевые ранения.В городе Виннице на Западной Украине произошло чудовищное нападение на батюшку в Покровском храме, в результате чего тот получил тяжелые ножевые ранения и был госпитализирован.
Священнослужитель Покровского храма получил тяжелые ножевые ранения.В городе Виннице на Западной Украине произошло чудовищное нападение на батюшку в Покровском храме, в результате чего тот получил тяжелые ножевые ранения и был госпитализирован.
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