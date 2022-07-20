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«Газпром» объявил о невозможности поставлять газ в Европу из-за форс-мажора

«Газпром» объявил о невозможности поставлять газ в Европу из-за форс-мажора

«Газпром» объявил о форс-мажоре по поставкам газа в Европу одному крупному потребителю. Газовая монополия заявила, что не может выполнить свои обязательства из-за «чрезвычайных» обстоятельств, которые от нее не зависят.

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