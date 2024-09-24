Герой нашего времени. Как Алдар Цыденжапов спас эсминец «Быстрый» и 348 человек

Жителю поселка Агинское было всего 19, когда на его долю выпало самое суровое испытание. 24 сентября 2010-го в машинном отделении эсминца «Быстрый» вспыхнул пожар, и именно Алдар Цыденжапов перекрыл утечку топлива, предотвратив гибель корабля и его экипажа.