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Герой нашего времени. Как Алдар Цыденжапов спас эсминец «Быстрый» и 348 человек

Герой нашего времени. Как Алдар Цыденжапов спас эсминец «Быстрый» и 348 человек

Жителю поселка Агинское было всего 19, когда на его долю выпало самое суровое испытание. 24 сентября 2010-го в машинном отделении эсминца «Быстрый» вспыхнул пожар, и именно Алдар Цыденжапов перекрыл утечку топлива, предотвратив гибель корабля и его экипажа.

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