А вот и та самая национализация, которой мы все добивались! "Главной ошибкой 1990-х годов в России стала массовая приватизация.
Нищие собственники
Комментарии
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Катерина
Приехали...😡
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14 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Начать надо, в режиме ВЧЕРА, С ИЗГНАНИЯ ИЗ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР "ШИРОКОВЫХ" !!! НЕИЗГНАНИЕ -СМЕРТИ ПОДОБНО !!!
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14 час.
sss
и зарплаты повысить наконец до нормального значения , и пенсии. Тогда и на увеличение платы по ЖКХ денег у людей хватит. А то с...и только себе рай создали и зарплаты в полляма, за ничегонеделанье...
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13 час.
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