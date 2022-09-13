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Бабаян возглавил «Астану» (KazFootball.kz)

Сообщается, что Григорий Бабаян возглавил «Астану» вместо Срджана Благоевича. Бабаян работал в «Астане» с 2012 по 2019 год, в разное время занимая должности ассистента и главного тренера – как исполняющего обязанности, так и без этой приставки.

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