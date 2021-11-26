«Я вам не пример для подражания». Дюрэнт ответил на обвинение в использовании нецензурных слов

В твиттере появилось изображение кроссовок звездного форварда «Нетс» Кевина Дюрэнта. Пользователи обратили внимание на «крокодиловую кожу» на голени баскетболиста и начали активно шутить на эту тему.

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