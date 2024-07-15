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Baldur’s Gate III вместо Fallout и Ultima, сколько зарабатывают в Valve, BioShock: Parkside…

Baldur’s Gate III вместо Fallout и Ultima, сколько зарабатывают в Valve, BioShock: Parkside…

Трейлер игры «Измученный человек», слитый скриншот новой BioShock, авторы The Witcher 3 о ведьмачьм чутье, геймплейный трейлер Skydance’s Behemoth, скромный размер Valve, Свен Винке о возможных Fallout и Ultima от Larian, Nintendo Switch победила NES.

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