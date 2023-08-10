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«После распада Украины»: В США напуганы дерзким планом союзника по НАТО

«После распада Украины»: В США напуганы дерзким планом союзника по НАТО

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner рассказал о дерзком плане союзника США по НАТО в отношении Украины.

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