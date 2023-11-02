«Цифровая Россия» запускает проект переподготовки ветеранов СВО

Единая Россия в рамках партпроекта «Цифровая Россия» с 1 ноября запускает программу профессиональной переподготовки ветеранов специальной военной операции, с помощью которого можно будет освоить новую цифровую специальность.
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