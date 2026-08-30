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Вечерний Новосибирск

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Агитационный трамвай против мошенников запустили на линию в Новосибирске

Агитационный трамвай против мошенников запустили на линию в Новосибирске

В Новосибирске запустили агитационный трамвай с рекламой против мошеннников. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского главного управления Банка России.

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