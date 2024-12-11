smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 606 подписчиков

Новые власти Сирии решили перестроить работу государственных СМИ

Новые власти Сирии решили перестроить работу государственных СМИ

Правительство переходного периода Сирии планирует перестроить работу государственных СМИ, заявил министр информации в сирийском правительстве переходного периода Мухаммед Якуб аль-Омар 11 декабря телеканалу Al Jazeera.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх