Новые власти Сирии решили перестроить работу государственных СМИ

Правительство переходного периода Сирии планирует перестроить работу государственных СМИ, заявил министр информации в сирийском правительстве переходного периода Мухаммед Якуб аль-Омар 11 декабря телеканалу Al Jazeera.
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