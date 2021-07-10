Американские СМИ попытались Китаем напугать Россию. Вышло не очень...

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаАмериканские СМИ попытались Китаем напугать Россию. Вышло не очень... Вечер у камина Америка, устами The Washington Post продолжает пугать Россию и пытаться отвернуть ее от Китая.Вернуться к статье247НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльбина Колесниковасколько можно нас пугать , мы пуганые и не стоит тратить время для прочтения этого бреда.TFTatyana FedotovaМы можем Китаю быть полезны только как военный союз. А любой военный союз - это приближение возможной войны. Воевать же никто не хочет с этими идиотами из НАТО. Ни мы, ни Китай. А экономически Китай похоже и без нас с США справятся. Экономически их уничтожить всё лучше, чем воевать. А мы экономически ничего пока сделать США не можем. А так: к ноге и не гавкать! Китай сможет. Я в них верю. Китайцы по всему миру сейчас. Везде тихой сапой завозят они свои троянские экономические кони. Это не мы. Китай очень сплоченная нация. Именно сплоченные нации более жизнеспособны и успешны. Вон Израиль. Еврей нигде и никогда не забывает, что он еврей. И где бы он ни был еврейская община ему поможет всегда. В этом сила. Он чувствует себя одним из. А когда чувствуешь себя брошенным своей страной - это очень плохо. Своих нужно защищать и беречь всегда и везде! НИКОМУ И НИКОГДА НЕЛЬЗЯ СВОИХ ДАВАТЬ В ОБИДУ!Александр ТрофимовНужно думать и бояться Пиндосов. Эти точно готовы разграбить РоссиюВладимир ДомнинДва примечания: где Россия и где Вашингтон пост? Кто её читает? Получается, автор пугает Россию перепечаткой. Но даже из текста, не пугает, а "предполагает". Предупреждать, что на пешеходном переходе опасно, т.к. идиотов достаточно, не значит, пугать.Алексей ГоршковЯ ВООБЩЕ руководство США не понимаю! Если видят,что их соперник Китай растёт всё больше экономически,а Россия проводит всё более независимую политику, надо было бы,по идее,как-то "умасливать" Россию,переманивать на свою сторону конфликта,а они делают с точностью НАОБОРОТ !!! Не понятно,что ли,что такие действия Россию к Китаю ПОДТАЛКИВАЮТ ?! САМИ же возможного союзника одним из своих соперников делают!TFTatyana FedotovaОни Китая не так боятся как Россию. Уничтожив Россию, они получат всё, что им будет нужно для экономического скачка и победы над Китаем. Это же очевидно. Они готовятся к уничтожению нас и делают всё возможное, чтобы Китай не вмешался и дал бы нас угробить. Это надо быть слепым, чтобы не видеть очевидного. Их главный враг всегда была и есть ТОЛЬКО РОССИЯ! Ещё неизвестно, что они Китаю обещают в случае невмешательства. А что такие переговоры уже идут- я не сомневаюсь ни секунды.VGVasily GolovНаши СМИ пугают Китаем.Китайцы захватят Дальний Восток,Северный Морской путь.Китайская наука работает на развитие экономики.Чем занимается РАН? Где рост экономики от науки?Изучал,как китайцы разрабатывают автомобиль. Изучают патенты. Кузов не запатентован Мерседеса,двигатель Ниссана или Тайоты.Остается приборная доска.Тут берется за разработку наука. Воспроизвели.СССР воспроизводил. Плазменная панель была запатентована.Ждали окончания действия.Создали плазменный телевизор.РЛС воспроизводили.Лора ЛораПрорвемся как всегда !!!!Алла ДубининаИм неймется, плохо будут спать, если хоть на Востоке у нас будет предсказуемая тишь и благодать...Мухтар МуслиховУ америкосов и их пособников и настройщиков смут (пиндосов) начался мандраж от предстоящего конца фантиковой и фунтиковой экспансии мира, вот и дергаются по очереди меняясь ролями - лающие, кусающие и хвостом виляющие.Людмила МихайловнаРавносильно - напугать ёжика голым задомИгорь КузнецовЕсли развиваются взаимовыгодные отношения между странами это надо приветствовать. Относительно "захвата" Китаем российской территории - маловероятно.Галина ЕмельяноваКитайцы народ прогматичный недаром их цивилизация насчитывает более 5 тысяч лет. Поэтому глупо завоевывать когда можно купить.Игорь КузнецовКитайцам не нравится наш климат. Холодно для них.Дмитрий volgarchНе весь климат, не везде. Они, кроме того, хитрожоп...е, коварные.Дмитрий volgarchНе весь климат, не везде. Они, кроме того, хитрожоп...е, коварные.Игорь КузнецовНаши русские люди тоже расширяли свой "ареал обитания". Московия стала достаточно большой территорией именно потому, что имперские амбиции российской знати были направлены на присоединение территорий без подавления народностей населявших эти земли. "Коварство" китайцев это миф. Они построили свою "китайскую стену" чтобы оградиться от северных "соседей".lenivkaКитайцы скрывают инфо.что бойницы почему то были в сторону Китая.Т.е. стену строили от нападок Китая.А бойницы замуровали.Галина ЕмельяноваКлимат, конечно тоже. Но они понимают трудности с этнической сублимацией таких очень разных цивилизаций. И пока можно вопросы решать через финансы они так и будут делать.Игорь КузнецовНе очень они стремятся инвестировать в Россию. - Накопленные прямые китайские инвестиции в Россию на начало 2020 года по российским данным составили 3,7 млрд долл. США, а по оценкам китайской стороны – 12,8 млрд долл. Вот такое разночтение очень удивляет.Галина ЕмельяноваИнвестиции дело темное и сомнительное. Я речь вела о торговле, ресурсами ли, товарами ли, технологиями ли...Игорь КузнецовДля Китая рынок России очень мал по сравнению с рынком США и ЕС. Поэтому они и будут "балансировать" до тех пор, пока против их товаров не введут жёские ввозные пошлины. А с нами - участие в разработке и прокачке в Китай углеводородов и природного газа.Галина ЕмельяноваВот именно - пока только торговляИгорь КузнецовЕсть несколько проектов, например, строительство в Китае 4-х блоков для их АЭС. Уже в реализации. Или совместная разработка и производство может как кооперация) широкофюзеляжного пассажирского самолёта. Нам нужны будут 12-15% бортов, что-то пойдёт в "третьи" страны, Китай, конечно, заберёт себе (выкупит у производителя) основную массу. Ну а про "шёлковый путь" много чего написано, больше только о "Голубом потоке".Комментировать
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