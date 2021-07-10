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Американские СМИ попытались Китаем напугать Россию. Вышло не очень...

Американские СМИ попытались Китаем напугать Россию. Вышло не очень...

Вечер у камина Америка, устами The Washington Post продолжает пугать Россию и пытаться отвернуть ее от Китая.

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Альбина Колесникова
сколько можно нас пугать , мы пуганые и не стоит тратить время для прочтения этого бреда.
Tatyana Fedotova
Мы можем Китаю быть полезны только как военный союз. А любой военный союз - это приближение возможной войны. Воевать же никто не хочет с этими идиотами из НАТО. Ни мы, ни Китай. А экономически Китай похоже и без нас с США справятся. Экономически их уничтожить всё лучше, чем воевать. А мы экономически ничего пока сделать США не можем. А так: к ноге и не гавкать! Китай сможет. Я в них верю. Китайцы по всему миру сейчас. Везде тихой сапой завозят они свои троянские экономические кони. Это не мы. Китай очень сплоченная нация. Именно сплоченные нации более жизнеспособны и успешны. Вон Израиль. Еврей нигде и никогда не забывает, что он еврей. И где бы он ни был еврейская община ему поможет всегда. В этом сила. Он чувствует себя одним из. А когда чувствуешь себя брошенным своей страной - это очень плохо. Своих нужно защищать и беречь всегда и везде! НИКОМУ И НИКОГДА НЕЛЬЗЯ СВОИХ ДАВАТЬ В ОБИДУ!
Александр Трофимов
Нужно думать и бояться Пиндосов. Эти точно готовы разграбить Россию
Владимир Домнин
Два примечания: где Россия и где Вашингтон пост? Кто её читает? Получается, автор пугает Россию перепечаткой. Но даже из текста, не пугает, а "предполагает". Предупреждать, что на пешеходном переходе опасно, т.к. идиотов достаточно, не значит, пугать.
Алексей Горшков
Я ВООБЩЕ руководство США не понимаю! Если видят,что их соперник Китай растёт всё больше экономически,а Россия проводит всё более независимую политику, надо было бы,по идее,как-то "умасливать" Россию,переманивать на свою сторону конфликта,а они делают с точностью НАОБОРОТ !!! Не понятно,что ли,что такие действия Россию к Китаю ПОДТАЛКИВАЮТ ?! САМИ же возможного союзника одним из своих соперников делают!
Tatyana Fedotova
Они Китая не так боятся как Россию. Уничтожив Россию, они получат всё, что им будет нужно для экономического скачка и победы над Китаем. Это же очевидно. Они готовятся к уничтожению нас и делают всё возможное, чтобы Китай не вмешался и дал бы нас угробить. Это надо быть слепым, чтобы не видеть очевидного. Их главный враг всегда была и есть ТОЛЬКО РОССИЯ! Ещё неизвестно, что они Китаю обещают в случае невмешательства. А что такие переговоры уже идут- я не сомневаюсь ни секунды.
Vasily Golov
Наши СМИ пугают Китаем.Китайцы захватят Дальний Восток,Северный Морской путь.Китайская наука работает на развитие экономики.Чем занимается РАН? Где рост экономики от науки?Изучал,как китайцы разрабатывают автомобиль. Изучают патенты. Кузов не запатентован Мерседеса,двигатель Ниссана или Тайоты.Остается приборная доска.Тут берется за разработку наука. Воспроизвели.СССР воспроизводил. Плазменная панель была запатентована.Ждали окончания действия.Создали плазменный телевизор.РЛС воспроизводили.
Лора Лора
Прорвемся как всегда !!!!
Алла Дубинина
Им неймется, плохо будут спать, если хоть на Востоке у нас будет предсказуемая тишь и благодать...
Мухтар Муслихов
У америкосов и их пособников и настройщиков смут (пиндосов) начался мандраж от предстоящего конца фантиковой и фунтиковой экспансии мира, вот и дергаются по очереди меняясь ролями - лающие, кусающие и хвостом виляющие.
Людмила Михайловна
Равносильно - напугать ёжика голым задом
Игорь Кузнецов
Если развиваются взаимовыгодные отношения между странами это надо приветствовать. Относительно "захвата" Китаем российской территории - маловероятно.
Галина Емельянова
Китайцы народ прогматичный недаром их цивилизация насчитывает более 5 тысяч лет. Поэтому глупо завоевывать когда можно купить.
Игорь Кузнецов
Китайцам не нравится наш климат. Холодно для них.
Дмитрий volgarch
Не весь климат, не везде. Они, кроме того, хитрожоп...е, коварные.
Дмитрий volgarch
Не весь климат, не везде. Они, кроме того, хитрожоп...е, коварные.
Игорь Кузнецов
Наши русские люди тоже расширяли свой "ареал обитания". Московия стала достаточно большой территорией именно потому, что имперские амбиции российской знати были направлены на присоединение территорий без подавления народностей населявших эти земли. "Коварство" китайцев это миф. Они построили свою "китайскую стену" чтобы оградиться от северных "соседей".
lenivka
Китайцы скрывают инфо.что бойницы почему то были в сторону Китая.Т.е. стену строили от нападок Китая.А бойницы замуровали.
Галина Емельянова
Климат, конечно тоже. Но они понимают трудности с этнической сублимацией таких очень разных цивилизаций. И пока можно вопросы решать через финансы они так и будут делать.
Игорь Кузнецов
Не очень они стремятся инвестировать в Россию. - Накопленные прямые китайские инвестиции в Россию на начало 2020 года по российским данным составили 3,7 млрд долл. США, а по оценкам китайской стороны ­­­­– 12,8 млрд долл. Вот такое разночтение очень удивляет.
Галина Емельянова
Инвестиции дело темное и сомнительное. Я речь вела о торговле, ресурсами ли, товарами ли, технологиями ли...
Игорь Кузнецов
Для Китая рынок России очень мал по сравнению с рынком США и ЕС. Поэтому они и будут "балансировать" до тех пор, пока против их товаров не введут жёские ввозные пошлины. А с нами - участие в разработке и прокачке в Китай углеводородов и природного газа.
Галина Емельянова
Вот именно - пока только торговля
Игорь Кузнецов
Есть несколько проектов, например, строительство в Китае 4-х блоков для их АЭС. Уже в реализации. Или совместная разработка и производство может как кооперация) широкофюзеляжного пассажирского самолёта. Нам нужны будут 12-15% бортов, что-то пойдёт в "третьи" страны, Китай, конечно, заберёт себе (выкупит у производителя) основную массу. Ну а про "шёлковый путь" много чего написано, больше только о "Голубом потоке".

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