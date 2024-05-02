В Петербурге буйный пациент, стрелявший в упор в полицейского, ранил и фельдшера

Накануне, бригада медиков скорой помощи приехала на вызов к 42-летнему мужчине. Его мать сообщила, что сын выпил большое количество таблеток, назначаемых при эпилепсии, чтобы покончить жизнь самоубийством.
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