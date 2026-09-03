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Су-57Э впервые покажут на авиашоу в Египте

Су-57Э впервые покажут на авиашоу в Египте

На выставке в Египте впервые покажут Су-57Э с новым вооружением, ранее не демонстрировавшимся ни в России, ни за рубежом.

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