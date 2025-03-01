Global Look Press/Jim LoScalzo-Pool/Keystone Press Agency Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала перепалку между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом фрагментом из фильма "Собачье сердце".
Захарова прокомментировала перепалку в Белом доме отрывком из "Собачьего сердца"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VO
Vladimir Orekhov
Чушь какая-то... Трамп хитрит/юлит/обманывает...Ведь Трамп откровенно говорит, что конфликт закончится "в кратчайшие сроки" после прекращения помощи от США. Таже правильно не раз говорит и наш президент - конфликт закончится через несколько дней после прекращения помощи от США. Так что в прекращении конфликта проблем вообще нет и сам Зеленский тут совсем не нужен. А приснопамятная "сделка" нужна только для других целей США - откровенный грабеж Украины и "включение Украины в зону интересов США". США вписывается в украинский конфликт.
Ответить
21 час.
Свежие комментарии