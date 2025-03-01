РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Слава Белый
    Враньё!Таинственная исто...
  • Вар Фарин
    Подождите, сейчас хохлы сами ударят ракетой по посольству США в Киеве и скажут, что это сделала Россия! От хохложопых...На Украине заявил...
  • leonid
    У них вместо зубов протезы.В Европарламенте ...

Захарова прокомментировала перепалку в Белом доме отрывком из "Собачьего сердца"

Захарова прокомментировала перепалку в Белом доме отрывком из "Собачьего сердца"

Global Look Press/Jim LoScalzo-Pool/Keystone Press Agency Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала перепалку между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом фрагментом из фильма "Собачье сердце".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VO
Vladimir Orekhov
Чушь какая-то... Трамп хитрит/юлит/обманывает...Ведь Трамп откровенно говорит, что конфликт закончится &quot;в кратчайшие сроки&quot; после прекращения помощи от США. Таже правильно не раз говорит и наш президент - конфликт закончится через несколько дней после прекращения помощи от США. Так что в прекращении конфликта проблем вообще нет и сам Зеленский тут совсем не нужен. А приснопамятная &quot;сделка&quot; нужна только для других целей США - откровенный грабеж Украины и &quot;включение Украины в зону интересов США&quot;. США вписывается в украинский конфликт.
Ответить
21 час.
наверх