VO

Vladimir Orekhov

Чушь какая-то... Трамп хитрит/юлит/обманывает...Ведь Трамп откровенно говорит, что конфликт закончится "в кратчайшие сроки" после прекращения помощи от США. Таже правильно не раз говорит и наш президент - конфликт закончится через несколько дней после прекращения помощи от США. Так что в прекращении конфликта проблем вообще нет и сам Зеленский тут совсем не нужен. А приснопамятная "сделка" нужна только для других целей США - откровенный грабеж Украины и "включение Украины в зону интересов США". США вписывается в украинский конфликт.