Ван Аэрт одерживает победу на 13-м этапе Вуэльты

Источник изображения, Getty Images Автор Стив Сатклифф Журналист BBC Sport Опубликовано 1 час назад Бельгийский Вут ван Аэрт оторвался от Валентина Паре-Пейнтре в спринте к финишу и выиграл 13-й этап Вуэльты Испании.
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