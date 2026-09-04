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Ван Аэрт одерживает победу на 13-м этапе Вуэльты

Источник изображения, Getty Images Автор Стив Сатклифф Журналист BBC Sport Опубликовано 1 час назад Бельгийский Вут ван Аэрт оторвался от Валентина Паре-Пейнтре в спринте к финишу и выиграл 13-й этап Вуэльты Испании.

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