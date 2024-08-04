БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Транссиб «уходит» из Казахстана?

Транссиб «уходит» из Казахстана?

ОАО «РЖД» в апреле с.г. утвердило проект, уточнённый в июле с.г., северного участка Транссиба в обход Казахстана: между станциями Татарская – Называевская протяжённостью примерно в 300 км (был и второй вариант протяжённостью свыше 500 км, но к 2024 году выбран первый).

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Комментарии
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Юрий Кушнарев
давно пора ж\д дорогу было строить,ещё в 90-х было понятно,что каз-н - враг России.
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5 час.
Игорь Егоров
Действительно надо строить дорогу в обход Казахстана, ибо скоро эти республики  столкнуться с нехваткой пресной воды и начнут гнуть пальцы насчет поворота рек в свои края. Хватит постоянно входить в их положение, ибо народ в Средней Азии становится более дремучим и наглым.
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7 мин.

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