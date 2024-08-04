Транссиб «уходит» из Казахстана?

давно пора ж\д дорогу было строить,ещё в 90-х было понятно,что каз-н - враг России.

Игорь Егоров

Действительно надо строить дорогу в обход Казахстана, ибо скоро эти республики столкнуться с нехваткой пресной воды и начнут гнуть пальцы насчет поворота рек в свои края. Хватит постоянно входить в их положение, ибо народ в Средней Азии становится более дремучим и наглым.