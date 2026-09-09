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Настя Ивлеева стала лицом бренда спустя три года после скандала с "голой вечеринкой"

Настя Ивлеева стала лицом бренда спустя три года после скандала с "голой вечеринкой"

Телеведущая назвала проект этапом личной перезагрузки и призналась, что расплакалась от эмоций Блогер и телеведущая Настя Ивлеева стала лицом осенней коллекции российского бренда одежды.

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