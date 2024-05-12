Голикова: в РФ будет снижаться количество женщин репродуктивного возраста

Кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова в ходе заседания комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов заявила, что количество женщин репродуктивного возраста в России будет снижаться.
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