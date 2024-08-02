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США продлили разрешение на операции с попавшей под санкции Мосбиржей. Что могло стать причиной продления лицензий?

США продлили разрешение на операции с попавшей под санкции Мосбиржей. Что могло стать причиной продления лицензий?

Минфин США продлил разрешение на операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД до 12 октября Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США продлило разрешение на операции с попавшей под санкции Московской биржей, Национальным клиринговым центром (НКЦ), а также Национальным расчетным депозитарием (НРД) до 12 октября 2024 года.

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