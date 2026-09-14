Talent Corp и FastBreak дадут брендам из Австралии и Азии выход на блокбастеры

Агентство Talent Corp заключило соглашение с голливудским маркетинговым агентством FastBreak Entertainment, которое сотрудничает с Netflix, Apple TV, Disney+, HBO Max, Prime Video, Walt Disney, Marvel Studios, Sony Pictures, 20th Century Studios и другими гигантами на рынке.
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