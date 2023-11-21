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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Босс PFL сообщил, что Нганну может подраться с Уайлдером по правилам ММА: «Никто не уйдет спать во время этого боя»

«Думаю, Фрэнсис Нганну будет драться с Деонтеем Уайлдером. Это будет дикий бой. Потому что я и весь мир знает, кто такой Фрэнсис.

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