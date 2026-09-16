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Возраст берет свое? Как сохранить здоровье сосудов после 60 лет

Возраст берет свое? Как сохранить здоровье сосудов после 60 лет

После 60 лет организм постепенно меняется: снижается скорость обменных процессов, привычные нагрузки могут переноситься иначе, а состояние сосудов начинает сильнее зависеть от образа жизни.

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