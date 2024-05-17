Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 849 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    БРАВО!!    Кто такой умный придумал: "СУМАШЕДШИЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ"?!!! Я теперь ТОЛЬКО так и буду их называть. Спасибо, ...Не мешайте Блинке...
  • лина любимцева
    А КАК СКАЗАНО, так и следует понимать. И нечего там замысливать и замыливать?!!Как понимать слов...
  • Сергей
    Чёт не разделяю я восторженного визга по данному поводу. Завод то, того, высосан до донышка. Посмотрите на фото- цеха...Страна вернула па...

Макаревич лицемерно засуетился в ожидании Милонова с кувалдой

Макаревич лицемерно засуетился в ожидании Милонова с кувалдой

Недоумок. Никчемный музыкантишка, который все получил - и славу и народную любовь, благодаря только одной стране - СССР, всю свою жизнь гадил на эту страну и был недоволен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ю
Юрий
Жиденок пархатый.
Ответить
12 час.
Юрий анин
Ответить
12 час.
Galina Bobryasheva
Эта крыса пыль под ногами России! Крыса сдохнет, а Россия будет веками жить и процветать!
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх