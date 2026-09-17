Индия пообещала защитить свои интересы после ужесточения санкций США

В Министерстве иностранных дел Индии заявили о готовности принять необходимые меры для защиты торгово-экономических интересов страны после принятия Конгрессом США закона об ужесточении санкций против России и Ирана.
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