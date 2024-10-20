Эстония намерена строить забор и на водной границе с Россией — пограничники

Системы заграждений на водной границе с Россией намерен протестировать департамент полиции и погранохраны Эстонии, заявил заместитель генерального директора ведомства Вейко Коммусаар, 20 октября сообщает ERR.
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