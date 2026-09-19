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Татарстанда сайлауларның беренче көнендә сайлаучыларның 36,8 проценты тавыш биргән

Татарстанда сайлауларның беренче көнендә сайлаучыларның 36,8 проценты тавыш биргән

«Сайлаулар» Дәүләт автоматлаштырылган системасы мәгълүматларына караганда, кичә Мәскәү вакыты белән 20.

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