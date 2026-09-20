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Новости Брянска

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Выборы в Брянской области завершились, начался подсчёт голосов

Выборы в Брянской области завершились, начался подсчёт голосов

Явка на выборах губернатора Брянской области достигла 76,03% к 18:00, подсчет голосов уже начался.Голосование на выборах губернатора Брянской области и депутатов Государственной Думы завершилось ровно в 20:00 мск.

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