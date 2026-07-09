Павел Дуров дал показания по обвинениям во Франции без доказательств

Французские власти предъявляют Дурову шесть обвинений, включая отказ от сотрудничества со следствием по финансовым и киберпреступлениям, а также соучастие в хранении материалов порнографического характера с участием детей.
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